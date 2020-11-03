Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM После того как власти Ленинградской области выкупили у Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти Дворец культуры им. Горького, расположенный на площади Стачек в Петербурге, он получил новый статус — Дворца искусств Ленинградской области. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, до перехода ДК в ведение Ленобласти весной 2019 года его судьба оставалась неясной. Денег на его выкуп, а также содержание и ремонт у властей города на Неве не было. Хотя ДК им. Горького исправно много лет служил жителям Кировского и Красносельского районов города как театрально-концертная площадка.

«Регион приобрел здание у Федерации профсоюзов, и сегодня здесь состоится первый совместный онлайн концерт симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» и театра «На Васильевском«», — рассказали в областной администрации.

Большой театральный зал ДК вмещает около двух тысяч зрителей. Кроме того, во Дворце имеются малый театральный зал на 300 мест, концертный зал на 120 мест.

Дом культуры Московско-Нарвского района Ленинграда (впоследствии Дворец культуры им. А.М. Горького) был открыт 8 ноября 1927 года к юбилею Октябрьской революции. Это первый в городе и стране Дом культуры, для которого на средства профсоюзов было возведено специальное здание с театрально-концертным комплексом и кинотеатром. Дворец построен по проекту архитекторов А.И. Гегелло, А.И. Дмитриева при участии архитектора Д.Л. Кричевского и инженера В.Ф. Райляна. Имя А.М. Горького было присвоено Московско-Нарвскому Дому культуры 8 июля 1929 года.

В 1937 году Дворец получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже, а в 1968 году официально признан памятником архитектуры эпохи конструктивизма.

Во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда ДК им. Горького не закрывался ни на один день. Здесь проходили концерты, спектакли, киносеансы, библиотека обслуживала читателей. 2 января 1942 года работники ДК ценой неимоверных усилий провели для детей праздник новогодней ёлки. В 1978 году Дворец был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленобласть выкупит в Петербурге ДК Горького, от которого отказался Смольный