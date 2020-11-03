Мадрид, , 16:03 — REGNUM Кинофильм «Вечный окоп» («La trinchera infinita») будет представлен на церемонии вручения кинонаград «Оскар» в качестве претендента на категорию «Лучший фильм на иностранном языке». Соответствующее решение Испанская академия кинематографических искусств и наук огласила в ходе пресс-конференции актриса Суси Санчес.

Совместный фильм режиссёров Айтора Эррехи, Хона Гараньо и Хосе Марии Гоэнаги обогнал таких претендентов на соискание «Оскара» от Испании, как нашумевший триллер «Платформа» («El hoyo») Гальдера Гастелу-Уррутии и драму «И придёт огонь» («O que arde») Оливера Лаше.

В фильме «Вечный окоп» сюжет разворачивается в 1936 году — в начале гражданской войны в Испании. Главный герой фильма по имени Ихиньо вынужден прятаться в своём доме из-за опасения быть убитым франкистами. Спустя некоторое время мужчина совместно с супругой Розой решает использовать для укрытия яму, которая вырыта в их доме.