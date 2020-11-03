Москва, , 12:37 — REGNUM «Первый канал», Роскосмос и студия Yellow, Black and White объявили о старте конкурса, победительница которого получит главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе. Об этом сообщает «Первый канал».

Отмечается, что съёмки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года. Рабочее название фильма — «Вызов». Режиссёр-постановщик — Клим Шипенко («Холоп», «Салют-7», «Текст»)

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, это своеобразный космический эксперимент. Он уточнил, отобранной конкурсом и медкомиссией актрисе предстоит выполнять функции космонавта-исследователя и стать полноценным членом экипажа.

По итогам финальной части конкурса, определятся две его победительницы — будущая исполнительница главной роли и ее дублер. Все этапы конкурса будут подробно освещаться в эфире «Первого канала». Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте «Первого канала».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году состоялась премьера мультипликационного фильма «Белка и Стрелка: Карибская тайна». Сюжет картины рассказывает о решении советского командования послать на Кубу Белку и Стрелку для выяснения причин возникновения загадочной аномалии.

В Соединенных Штатах Америки мультфильм российского производства «Белка и Стрелка» показывают в некоторых планетариях и научных музеях в качестве научно-популярного произведения.

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