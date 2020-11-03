Ульяновск, , 12:34 — REGNUM В Ульяновской области проходят мероприятия, посвящённые празднованию Дня народного единства. Всего запланировано 300 событий, которые идут в онлайн-режиме, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе ульяновского губернатора.

Мероприятия стартовали в регионе 30 октября и пройдут по 6 ноября. Праздничные акции охватят все муниципальные образования Ульяновской области. В частности, 3 ноября в учреждениях культуры пройдут онлайн-викторина о традициях многонациональной России, мастер-классы, всероссийская акция «Ночь искусств», открытый городской фестиваль творчества народов Поволжья «Легенды Симбирской земли».

Предусмотрена выставочная программа. К примеру, на одной из выставок фестиваля «Культура и быт народов Поволжья» будут представлены костюмы, предметы быта, ремёсла и культура народов, проживающих в Ульяновской области. Школьники в соцсетях организуют выставки рисунков «Моя Родина Россия».

Ключевые события запланированы 4 ноября. В Ульяновске на площади имени В. И. Ленина торжественное мероприятие с поднятием российского флага состоится с участием почётных граждан и общественности. Аналогичные торжества пройдут во всех муниципалитетах.

Кроме того, запланирована онлайн-беседа краеведа об истории Дня народного единства «На чудотворную Казанскую», состоится выступление государственного губернаторского оркестра русских народных инструментов, пройдёт гала-концерт Всероссийского конкурса русской песни «Поющая Россия».

Завершится празднование 6 ноября: во всех общеобразовательных организациях в рамках межведомственного проекта «Уроки исторической памяти» пройдут занятия на тему «Эвакуированная промышленность — фронту». В вузах организуют флешмобы, литературно-исторические вечера, квесты, викторины, в детсадах — конкурсы рисунков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября Ульяновская область присоединилась к международной акции «Большой этнографический диктант», которая проходит в рамках празднования Дня народного единства. В очном режиме диктант организован на базе Рериховского центра духовной культуры. Организаторы отмечают, что приглашены представители национально-культурных автономий, педагоги-победители и призёры региональных конкурсов по сохранению и продвижению родного языка. В онлайн-формате принять участие в акции мог любой желающий.