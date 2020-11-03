Токио, , 12:05 — REGNUM Новый альбом южнокорейской группы TXT возглавил несколько японских музыкальных чартов Oricon. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment.

Согласно опубликованным данным, в период с 26 октября по 1 ноября альбом «Minisode 1: Blue Hour» занял первую строчку еженедельного чарта Oricon Weekly Album Chart, а 30 октября — ежедневного чарта Oricon Daily Album Chart.

Известно, что новый альбом, вышедший 26 октября, также возглавил чарты iTunes Top Albums в 30 странах.

iTunes Top Albums и iTunes Top Songs— музыкальные чарты медиаплеера и онлайн-магазина, составляемые по каждой стране на основе альбомов и треков, прослушанных наибольшее количество раз.

iTunes — медиаплеер для организации и воспроизведения музыки и фильмов, разработанный компанией Apple.