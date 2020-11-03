Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Стивен Кинг рассказал о том, как продвигается реализация проекта сериала по его роману «История Лизи» (Lisey's Story). Об этом 3 ноября сообщил портал Comicbook.

Во время интервью Кинг сказал, что считает Пабло Ларраина, который работает над шоу, «очень талантливым режиссёром». Писатель отметил, что у кинематографиста много идей которые не выходят за рамки основной истории, но при этом являются визуально-красивыми. Кинг также дал понять, что не собирается вмешиваться в процесс создания шоу.

Сериал «История Лизи» будет показывать поткоовый сервис Apple TV Plus. К этому проекту присоединились такие известные фигуры, как Клайв Оуэн и Джулианна Мур, компанию на съёмочной площадке им составили Джоан Аллен и Дэйн Дехаан.

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