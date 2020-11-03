Тверь, , 10:32 — REGNUM Акция «Ночь искусств — 2020» состоится в Тверской области 3 ноября. Основные запланированные мероприятия состоятся онлайн, при проведении акции в обычном формате будут соблюдаться соблюдении санитарно-эпидемиологические нормы, в том числе действовать масочный режим и социальная дистанция, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Так, Вышневолоцкий краеведческий музей им. Г.Г. Монаховой представит видео-презентацию первого в Тверской области открытого хранилища бытового и художественного стекла ХIX-XXI вв.

Конаковский краеведческий музей проведет онлайн-презентацию «История фаянсового завода в Конакове»: зрители смогут узнать о знаменитом на весь мир фарфорово-фаянсовом производстве, основанном в 1809 году, пережившем и моменты триумфа, и банкротство.

Музей тверского быта в онлайн-режиме проведёт мастер-класс по рисованию шерстью под названием «Осенняя сказка». Детский музейный центр ТГОМ в рамках Ночи искусств опубликует итоги конкурса городского рисунка «Рисуем с музеем». Также музейный центр проведет акцию, посвященную 15-летию филиала.

Музей Калининского фронта представит онлайн-презентацию «Стальные дороги Калининского фронта», которая расскажет об истории и традициях праздника «День железнодорожника», о подвигах служащих Калининской железной дороги — героев социалистического труда: М.И. Кушнере, И. В. Маньковском и А.Н. Александровой и других.