Лос-Анджелес, США, , 09:54 — REGNUM Джейми Ли Кёртис заявила, что будущий фильм «Хеллоуин убивает» (Halloween Kills) режиссёра Дэвида Гордона Грина является «шедевром». Об этом 3 ноября сообщил портал Comicbook.

В очередном интервью актриса напомнила, что фильм 2018 года рассказывал в том числе о том, что Лори Строуд получила травму, как и многие люди, вовлечённые в историю 1978 года. Кёртис отметила, что в «Хеллоуин убивает» зрители увидят персонажей, которые появлялись в предыдущих фильмах.

Актриса сравнила происходящее в картине с ситуацией протестов в США, когда вместе собирается толпа «разъяренных стечением обстоятельств» людей. Она пояснила, что в фильме будет показано то, что происходит, «когда травма заражает все сообщество», отметив, что сценарий был завершён до начала массовых выступлений в США.

«Это кипящая группа людей, движущихся по сюжету как большая разъяренная группа, это действительно очень, очень впечатляет. Это шедевр», — сказала Ли Кёртис.

Напомним, ранее создатель оригинального «Хеллоуина» Джон Карпентер высоко оценил работу команды проекта. Во время выступления на фестивале Fantasia Film Festival он назвал картину «типичным слэшером», добавив, что лично его «ошеломляет» то, каким невероятным получился фильм.

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