Ульяновск, , 09:29 — REGNUM Ульяновская область присоединится к международной акции «Большой этнографический диктант». Она пройдёт в двух форматах: желающие смогут принять в ней участие в онлайн-режиме, для учителей будет работать одна очная площадка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Писать диктант очно будут на базе Рериховского центра духовной культуры. Организаторы отмечают, что приглашены представители национально-культурных автономий, педагоги-победители и призёры региональных конкурсов по сохранению и продвижению родного языка.

В онлайн-формате принять участие в акции сможет любой желающий. Задания подготовлены на русском, английском и испанском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, «Большой этнографический диктант» пишут в пятый раз, он приурочен к празднованию Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. В Ульяновской области праздничные мероприятия стартовали 30 октября и продлятся по 6 ноября, всего в афишу включено более 300 онлайн-мероприятий.