Лос-Анджелес, США, , 08:34 — REGNUM В новом фильме-перезагрузке «Обитель зла» на основе франшизы Resident Evil снимется Донал Лог. Об этом 3 ноября сообщил портал Cinema Blend.

Стало известно, что актёру досталась роль шефа Брайана Айронса, который занимает должность руководителя полицейского управления Раккун-Сити. Этот персонаж появляется в оригинальной игре Resident Evil 2 1998 года, а также в ремейке Resident Evil 2, релиз которого состоялся 25 января 2019.

Поклонники кинокомиксов знают Донала Лога по роли полицейского детектива Харви Баллока в сериале DC «Готэм». Таким образом, на съёмочной площадке новой «Обители зла» он составит компанию Робби Амеллу, Кайе Скоделарио и Ханне Джон-Кеймен, которые ранее присоединились к этому проекту. Снимать картину будет британский режиссёр Йоханнес Робертс.

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