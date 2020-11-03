Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Убытки крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC в третьем финансовом квартале 2020 года составили около $900 млн. Об этом 3 ноября сообщил журнал Variety.

Отмечается, что доходы компании по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упали на 90,9%, их общая сумма составила $119,5 млн. Автор статьи обратил внимание, что после того, как 2 ноября 2020 AMC объявила о привлечении инвестиций в размере $47,7 млн с целью поддержания работы кинотеатров, стоимость акций компании резко снизилась.

«Все, что нам нужно сделать, это собрать немного денег, и все будет в порядке», — заявил генеральный директор и президент AMC Адам Арон.

«Мы будем сражаться», — сказал глава киносети во время телеконференции с инвесторами, сделав отсылку к известной речи Уинстона Черчилля.

Стоит отметить, что во втором квартале 2020 года убытки AMC составили $561,2 млн. В июне 2020-го компания опубликовала финансовый отчёт, в котором выразила сомнения по поводу того, что сможет вернуться в бизнес после столь длительного закрытия кинотеатров.

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