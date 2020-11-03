Тегеран, , 08:02 — REGNUM 31 октября на Международном кинофестивале в Пусане (BIFF) были награждены три представителя иранского кинематографа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Фильмы «Утопление в святой воде», являющийся совместным продуктом Ирана и Афганистана, а также «Бойня» режиссера Аббаса Амини были представлены в разделе «Окно в азиатское кино» и объявлены лауреатами премии Ким Чжи Сок в этом году.

«Утопление в святой воде» рассказывает историю нескольких молодых афганских иммигрантов, которые намереваются отправиться в Европу, в то время как «Бойня» поднимает существующие на сегодняшний день социальные проблемы в Иране.

Иранка Мина Кешаварз также получила приз BIFF Mecenat в размере 8500 долларов за свою работу «Искусство жить в опасности», которая была выбрана в качестве лучшего документального фильма, представленного на данном мероприятии.

Кинофестиваль BIFF является самым престижным событием Азии в сфере кино. Проведение фестиваля было отложено из-за глобального распространения COVID-19, состоявшись в южнокорейском городе Пусан 21−30 октября при соблюдении санитарных протоколов для предотвращения распространения вируса.