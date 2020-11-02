Париж, , 19:24 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго призвала жителей столицы не покупать товары, в особенности книги, на торговой платформе Amazon. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает Le Figaro.

В ходе пресс-конференции после мероприятия по поддержке библиотек в условиях распространения электронной торговли книгами Анн Идальго призвала «жительниц и жителей Парижа не покупать на Amazon», потому что «Amazon несет гибель нашим библиотекам и нашей жизни внутри городских кварталов».

Напомним, 16 октября министр культуры Франции Розлин Башло призвала смягчить комендантский час, введенный в крупных городах страны из-за распространения SARS-CoV-2, и оставить открытыми после 21:00 театры и кинотеатры.

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