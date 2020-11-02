Москва, , 17:21 — REGNUM Ожидается, что по итогам этого года затраты на продвижение видеоразвлечений (традиционное и онлайн-ТВ, онлайн-платформы и VoD) в России и на девяти остальных ключевых рынках этой сферы снизятся незначительно — на 0,2%, сообщает 2 ноября «Телеспутник».

Из-за карантина борьба за аудиторию у вышеуказанного сегмента не снизилась, как показало исследование агентства Zenith. По его прогнозу, на десяти ключевых рынках, включая Россию, затраты на продвижение в этом сегменте снизятся незначительно, тогда как общие расходы брендов сократятся на 8,7%.

В частности, рекламные бюджеты брендов из категории видеоразвлечений снизятся в 2020 году на 0,2%.

Кроме России, учитывались данные ещё девяти ключевых рынков, а именно Австралии, Канады, Германии, Индии, Италии, Испании, Швейцарии, Великобритании и США. На все эти регионы, включая Россию, приходится 57% мировых расходов на рекламу.

Динамика затрат в видеоразвлечениях выглядит стабильной на фоне общих бюджетов на продвижение, которые сократятся по итогам года на 8,7% в перечисленных регионах, замечают аналитики. Глобальный управляющий директор Zenith Кристиан Ли заявил следующее:

«Потребители столкнулись с огромным и запутанным набором программ и фильмов, претендующих на их внимание. Бренды, которые обеспечивают привлекательный опыт и позиционируются как нечто большее, чем просто хранилище контента, получат наилучшие возможности для роста в долгосрочной перспективе».

В то же время глава отдела прогнозирования Zenith Джонатан Барнард указывает, что в следующие два года бренды видеоразвлечений не смогут поддерживать высокие темы роста рекламных затрат.

Аналитики ожидают небольшой динамики в этом сегменте: в 2022 году показатель превысит результаты 2019 года на 1,2%. При этом видеоразвлечения вновь опередят рынок рекламы, который просядет к 2019 году на 0,6%.