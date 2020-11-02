Нью-Йорк, США, , 17:17 — REGNUM HBO Max ищет темнокожую актрису на главную роль в супергеройском сериале «Зелёный фонарь». Об этом 2 ноября сообщает портал ComicBook.

Актрисе предстоит сыграть героиню по имени Бри Джарта. Сообщается, что она будет наполовину человеком и наполовину инопланетянином, вступившим в корпус зелёных фонарей.

Дата выхода сериала «Зелёный фонарь» пока не сообщается. Известно лишь, что в шоу появятся многие популярные герои одноимённого комикса издательства DC: Гай Гарднер, Саймон Баз, Алан Скотт и Джессика Круз.

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