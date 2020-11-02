Нью-Йорк, США, , 17:03 — REGNUM Энтузиаст с ником Joebor1777 переснял трейлер фильма «Бэтмен» при помощи конструктора LEGO. Об этом 2 ноября сообщает «Мир Фантастики».

Joebor1777 и его команда работали над трейлером больше двух месяцев. Сообщается, что они покадрово пересняли ролик, показанный на фестивале DC FanDome.

Напомним, фильм «Бэтмен» от режиссёра Мэтта Ривза выйдет на больших экранах 4 марта 2022 года. Главную роль в картине исполнил британский актёр Роберт Паттинсон.

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