Пенза, , 16:33 — REGNUM В Пензенской области создадут художественный совет, в основу работы которого возьмут опыт советского периода. Поручение об этом дал губернатор Иван Белозерцев.

Основной задачей объединения станет отбор и приобретение работ на основе мнения экспертов, пензенских художников для включения их в музейные экспозиции. «Самые лучшие работы приобретались в фонд картинной галереи, и сегодня они выставлены в залах. Необходимо расширить возможности, мотивировать художников для дальнейшего творческого поиска», — нацелил глава региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июне в Пензе среди преподавателей детских художественных школ в преддверии Дня России организовали фестиваль уличного искусства. С помощью граффити педагоги изобразили героев современности — врачей, волонтеров, соцработников и ученых.

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