Нью-Йорк, США, , 13:40 — REGNUM Исполнительным продюсером хоррор-сериала «Восставший из ада» выступит писатель Клайв Баркер. Об этом 2 ноября сообщает «Мир Фантастики».

Напомним, Клайв Баркер является создателем оригинальной новеллы «Восставший из ада» и её киноадаптации 1987 года. По словам писателя, новый сериал значительно расширит мифологию первоисточника.

Созданием сериала «Восставший из ада» занимается компания HBO. Режиссёром первых эпизодов выступит Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин»).

Читайте ранее в этом сюжете: Документальный сериал «Завтрак в Китае III» стал самым популярным в Китае