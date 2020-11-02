Нью-Йорк, США, 2 ноября 2020, 13:40 — REGNUM Исполнительным продюсером хоррор-сериала «Восставший из ада» выступит писатель Клайв Баркер. Об этом 2 ноября сообщает «Мир Фантастики».
Напомним, Клайв Баркер является создателем оригинальной новеллы «Восставший из ада» и её киноадаптации 1987 года. По словам писателя, новый сериал значительно расширит мифологию первоисточника.
Созданием сериала «Восставший из ада» занимается компания HBO. Режиссёром первых эпизодов выступит Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин»).
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