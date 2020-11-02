Пекин, , 03:42 — REGNUM Документальный фильм, посвященный продуктом питания «Завтрак в Китае III» стал самым популярным китайско-язычным телевизионным сериалом по версии платформы обзоров Douban, сообщает агентство Синьхуа.

Сиквел документального хита 2019 года «Завтрак в Китае II», снятый в копродукции с Tencent Video, возглавил рейтинги популярности Douban среди китайскоязычных сериалов за прошедшую неделю.

К работе над фильмом вернулся режиссер Ван Шэнчжи. Новый сезон представляет 30 эпизодов, в рамках которых создатели фильма пригласят зрителя на завтрак самыми популярными местными блюдами в разных уголках Китая.

Сериал вышел 19 октября и уже набрал 9,1 балла из 10 на платформе Douban. «Завтрак в Китае» и «Завтрак в Китае II» также получили 8,1 и 8,9 балла на платформе соответственно.

Другой документальный фильм «Жил-был вкус — 2», также посвященный продуктам питания, также удерживал лидерство в чартах Douban после релиза в апреле.