Пекин, , 03:27 — REGNUM Театральная адаптация одноименного романа китайского писателя Лао Ше «Желтый шторм» будет представлены в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине с 25 ноября по 2 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

«Желтый шторм» представляет собой полнометражный роман о жизни простых людей во время китайского сопротивления против агрессии японских милитаристов. Лао Ше является важной фигурой в китайской литературе 20-го века. Считается, что его роман является самым длинным и, вероятно, лучшим его произведением.

Пьеса, поставленная Тянь Циньсинем, показывает на сцене трудности и страдания, которые пережили три семьи, проживающие в хутуне на западе Пекина во время восьмилетней войны.

Пьеса, представляемая Национальным театром Китая, получила множество национальных премий в области театрального искусства. Она ставится уже 10 лет и пока не планирует покидать репертуар театра.