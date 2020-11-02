Ульяновск, , 05:48 — REGNUM В Ульяновской области открылся единый региональный центр дистанционного образования, который является методической базой для муниципалитетов. Его создание продиктовано возможностью выбирать форму обучения в школе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Вновь созданная ресурсная площадка будет расширять свою работу. На данном этапе оказывается методическая помощь педагогам, школьникам и родителям при организации дистанционного обучения. Второй этап предполагает мониторинг и анкетирование родителей, определение количества школьников, которые хотят получать образование в дистанционном формате.

Итогом работы станет формирование классов под «дистанционку»: планируется, что будет создана интернет-платформа, и на одной площадке аккумулируют уроки, тесты и обеспечат возможность участия в онлайн-обучении по отдельному расписанию. На данный этап в регионе выйдут в начале нового учебного года.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пояснил, что данное решение принято с учётом того, что родители могут самостоятельно выбрать форму обучения для ребёнка: с учителем в классе или в онлайн-формате. Однако для полноценного дистанционного образования нужно провести «серьёзную подготовительную работу».

По словам министра просвещения Ульяновской области Натальи Семёновой, предварительное анкетирование показало, что «в регионе есть небольшая потребность в организации дистанционного обучения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области занятия в высших учебных заведениях, физкультура, а также все лекции, семинарские и практические занятия, не требующие работы с оборудованием, переведены в вузах на дистанционный формат.

Подробнее: Вузы Ульяновской области перешли на дистанционное обучение

Напомним, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин заявил, что российские студенты и школьники хуже усваивают материал в рамках дистанционного обучения, при этом усилий приходится вкладывать больше.

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