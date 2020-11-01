Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Американский актёр Патрик Уилсон станет режиссёром фильма ужасов «Астрал 5». Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Уилсон сыграл одну из главных ролей в первой части франшизы «Астрал», вышедшей в 2011 году. В пятом фильме серии Уилсон вернётся к роли преподавателя Джоша, а также станет режиссёром фильма.

Сам Уилсон рассказал, что пятый фильм во многом будет посвящён последствиям решений, которые герои фильма принимали в предыдущих картинах. Сценаристом «Астрала 5» станет Скотт Тимс, известный по работе над слэшером «Хэллоуин убивает».

«Я рад быть «у руля» следующей части «Астрала» и это большая честь для меня… Дебют в режиссуре станет завершением цикла, и я рад, что мне доверили рассказать эту пугающую историю», — прокомментировал Уилсон.

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