Лондон, , 08:06 — REGNUM Величайшим исполнителем роли Джеймса Бонда был Шон Коннери, заявил также сыгравший роль «агента 007» актёр Пирс Броснан на своей странице в социальной сети Instagram.

Шон Коннери исполнил роль вымышленного агента MI6 в семи экранизациях произведений Яна Флеминга, снятых с 1962 по 1983 год. Одним из следующих «Джеймсов Бондов» стал британский актёр Пирс Броснан, исполнивший эту роль в четырёх фильмах с 1995 по 2002 год.

«Сэр Шон Коннери, для меня вы всегда были величайшим Джеймсом Бондом. Как в детстве, так и позже, когда я и сам исполнил эту роль… Вы проложили путь для нас и мы шли по вашим следам… Вы были любимы всем миром, которому будет вас не хватать», — подчеркнул Броснан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября стало известно о смерти Шона Коннери. Актёр скончался в возрасте 90 лет в своём доме на Багамским островах.

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