Лондон, , 20:30 — REGNUM Церемония прощания с голливудским актером Шоном Коннери пройдет в узком кругу родственников и друзей. Об этом 31 октября говорится в заявлении семьи артиста.

«Это будет частная церемония», — говорится в заявлении, опубликованном агентством РА.

Отмечается, что как только ситуация с коронавирусом улучшится, будет проведено мероприятие в память артиста.

Как сообщало ИА REGNUM, Шон Коннери ушел из жизни ночью в своём особняке на Багамских островах. В августе актёру исполнилось 90 лет. За свою карьеру Коннери снялся более чем в 70 фильмах. Актёр был удостоен многочисленных наград, включая «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус».

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