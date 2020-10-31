Лондон, , 15:47 — REGNUM Британский актер сэр Шон Коннери, более всего известный по роли спецагента Джеймса Бонда, скончался на 91-м году жизни. Об этом 31 октября сообщает ВВС со ссылкой на семью актера.

При этом причина смерти и дата похорон Коннери пока не сообщаются.

Отметим, Шон Коннери был первым исполнителем роли Джеймса Бонда и снялся в семи фильмах «бондиады». Также среди известных работ актера — «Охота за Красным Октябрем» (1990), «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), «Скала» (1996) и другие, всего — свыше 70 картин. Также среди наград актера Оскар и три Золотых глобуса. Актер был посвящен в рыцари во дворце Холируд в 2000 году.