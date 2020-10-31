Москва, , 14:12 — REGNUM Серию спектаклей, адаптированных для зрителей с нарушением слуха или зрения, проведёт Российский молодёжный академический театр (РАМТ). Об этом сообщает интернет-журнал «Театрон».

Первым спектаклем, который был адаптирован для слабовидящих людей, стала постановка Юрия Ерёмина «Сотворившая чудо» по пьесе Уильяма Гибсона, идущая на сцене РАМТ более 18 лет. Слабовидящим зрителям понять спектакль поможет тифлокомментатор — специалист, описывающий словами визуальные образы спектакля.

«В спектакле много сцен без слов… Мне нужно было подобрать слова, адекватные этой беззвучной жестикуляции, чтобы передать картинку… было одновременно и сложно, и очень интересно», — рассказала тифлокомментатор Янина Исаичкина.

Следующим в РАМТ планируют показать с тифлокомментированием спектакль «Манюня» режиссёра Рузанны Мовсесян по книге Наринэ Абгарян. В будущем в театре планируют также провести ряд спектаклей, адаптированных для зрителей с нарушением слуха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» провёл в Москве серию кинопоказов с тифлокомментариями для людей с нарушением зрения.