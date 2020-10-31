Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Стриминговый сервис Peacock не стал продлевать на второй сезон сериал «О дивный новый мир» мо мотивам одноимённого романа Олдоса Хаксли. Об этом сообщает журнал Variety.

«О дивный новый мир» стал первым эксклюзивным сериалом платформы Peacock на момент её запуска в июле 2020 года. На сервисе были представлены все девять серий первого сезона, однако в Peacock решили отказаться от его продления.

Отмечается, что сериал всё-таки может получить продолжение. Студия Universal Content Productions предпринимает попытки продать его другой стриминговой площадке.

Первый сезон сериала «О дивный новый мир» снят режиссёром Оуэном Харрисом. Главные роли исполнили Олден Эренрайк, Джессика Браун Финдлей и Гарри Ллойд. Средняя оценка сериала среди пользователей базы Internet Movie Database (IMDB) составила 7,1 из 10 баллов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля состоялась премьера сериала «О дивный новый мир» вместе с запуском сервиса Peacock.