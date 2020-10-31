Москва, , 10:27 — REGNUM Зрители в России считают самым страшным персонажем фильмов ужасов героя франшизы «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгера. Об этом сообщает портал «Кино Mail.ru» со ссылкой на результаты собственного опроса.

В рамках опроса респондентам предложили выбрать самого страшного персонажа из наиболее популярных в России фильмов ужасов. Также участники опроса могли указать свой вариант.

Помимо Фредди Крюгера в тройку самых страшных персонажей попали клоун Пеннивайз из серии фильмов «Оно» по роману Стивена Кинга и главный персонаж серии фильмов ужасов «Джиперс Криперс». Замкнули пятёрку самых пугающих персонажей Самара Морган из «Звонка» и Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят».

Также опрос показал, что мужчины смотрят фильмы ужасов охотнее, чем женщины. Среди мужчин поклонниками этого жанра являются 50% опрошенных, среди женщин — 38%. Каждый четвёртый участник опроса признался, что иногда зажмуривается при просмотре фильмов ужасов, а 19% респондентов заявили, что полностью избегают просмотра фильмов этого жанра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября кинокомпания Universal Pictures опубликовала тизер-трейлер будущего фильма ужасов «Хэллоуин убивает» (Halloween Kills).

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