Лос-Анджелес, США, , 08:56 — REGNUM Поклонник франшизы «Охотники за привидениями» Роберт О'Коннор, проживающий в США, попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своему увлечению. Об этом 31 октября сообщил портал Comicbook.

Представители организации объявили, что О'Коннор признан обладателем самой большой в мире коллекции вещей, имеющих отношение к «Охотникам за привидениями». В эту коллекцию входят 1221 предметов, в числе которых полный набор светящихся фигурок Kenner Ghostbusters Ecto Glows и диск с саунтреком второй части «Охотников за привидениями», подписанный Дэном Эйкройдом и Эрни Хадсоном.

О'Коннор рассказал, что стал поклонником франшизы в 4 года и впоследствии начал собирать коллекцию предметов исключительно для себя, однако в какой-то момент решил рассказать о ней миру.

https://twitter.com/Ghostbusters/status/1322265959114002432

Ранее кинокомпания Sony Pictures сообщила, что премьера фильма «Охотники за привидениями: Наследники» состоится 11 июня 2021 года. Картина выйдет на экраны в тот же день, что и оригинальная лента, 37 лет спустя.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьера фильма «Охотники за привидениями: Наследники» состоится летом 2021