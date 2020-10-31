Лос-Анджелес, США, , 08:42 — REGNUM Эллен Пейдж и Пэрис Берелк снимутся в комедии «1UP» про видеоигры. Об этом 31 октября сообщил журнал Variety.

Производством фильма будет заниматься компания BuzzFeed Studios, для которой этот кинопроект будет первым. В качестве режиссёра выступит Кайл Ньюман, ранее снявший картины «Возвращение в Сонную Лощину», «Особо опасна» и «Фанаты».

Берелк исполнит роль геймерши, которая ушла из киберспортивной команды колледжа из-за проявлений сексизма. По сюжету, желающая сохранить стипендию девушка решает собрать женскую команду с помощью тренера, роль которого исполнит Пейдж. В основу фильма ляжет сценарий, написанный актрисой Джулией Йоркс («Джек Ричер», «Явление», «Неуязвимый»).

Зрители знают Эллен Пейдж по таким проектам, как «Джуно», «Академия Амбрелла», «Начало» и другим. Пэрис Берелк снялась в популярных сериалах «Алекса и Кэти», «Могучие медики» и «Подопытные: Элитный отряд».

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