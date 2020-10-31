Нью-Йорк, США, , 08:24 — REGNUM Писатель Клайв Баркер выступит в качестве продюсера сериала HBO, в основу которого ляжет его роман «Восставший из ада» (в английской версии — The Hellbound Heart). Об этом 31 октября сообщил портал Comicbook.

В заявлении Баркер выразил радость по поводу того, что мифология «Восставшего из ада» увидит новую жизнь, и пояснил, что именно он хочет донести до новой аудитории:

«Самые могущественные и древние элементы ужаса, самое темное зло, вторгающееся в наши человеческие жизни, и то, как мы должны найти в себе силу, чтобы противостоять ему», — сказал Баркер.

Напомним, в качестве сценаристов проекта выступят автор комиксов и продюсер сериала «Звёздный крейсер «Галактика» Марк Верхайден, и режиссёр Майкл Догерти («Годзилла 2: Король монстров»). Верхайден также займёт должность продюсера шоу.

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