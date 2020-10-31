Москва, , 07:19 — REGNUM Самым дорогим подарком за 30 лет телевизионного шоу «Поле Чудес» стал портсигар, спасший жизнь ветерану. Об этом сообщил ведущий телепрограммы Леонид Якубович в передаче «Доброе утро» в эфире «Первого канала».

Якубович рассказал, что участвовавший в шоу ветеран сделал такой подарок передаче в 1996 или 1997 году.

«Портсигар, пробитый пулей, который лежал в нагрудном кармане. Это, пожалуй, самый дорогой подарок… Я отдал его, естественно, обратно», — подчеркнул ведущий.

Также Якубович отметил, что за 30 лет передачи ни разу не опоздал к началу съёмки. Он добавил, что пунктуальностью отличаются и все остальные члены команды передачи.

«Практически на каждой программе происходит что-то совершенно невероятное. Иногда это уходит в эфир, иногда — вырезается… «Самое главное, что всё по-доброму. Такая атмосфера хорошая в зале», — подытожил телеведущий.

Первый выпуск передачи «Поле чудес» вышел в эфир на Первой программе Центрального телевидения СССР 26 октября 1990 года. Леонид Якубович является ведущим этой программы с ноября 1991 года.