Лос-Анджелес, США, , 07:11 — REGNUM Скотт Дерриксон выступит в качестве режиссёра фильма ужасов «Черный телефон» (Black Phone). Об этом 31 октября сообщил журнал Variety.

Производством картины займутся студия Blumhouse и кинокомпания Universal Pictures. Дерриксон также будет работать над созданием сценарной адаптации вместе с Робертом Каргиллом («Море ржавчины»). В основу хоррора ляжет одноимённая новелла Джо Хилла, писатель выступит в качестве исполнительного продюсера картины.

К проекту присоединились Мейсон Темз («Ради всего человечества») и молодая актриса Мадлен МакГроу («История игрушек 4», «Грёзы», «Проклятие плачущей»).

Зрители знают Скотта Дерриксона по таким фильмам, как «Шесть демонов Эмили Роуз», «Синистер», «Избави нас от лукавого» и другим. Она также занимает должность режиссёра проекта кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

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