Санкт-Петербург, , 01:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге стартует первый городской театральный квест для детей в рамках проекта «Театральная доставка. БДФквест», реализация которого приурочена к проведению Международного Большого Детского Фестиваля (МБДФ). Об этом ИА REGNUM 30 октября сообщила пресс-служба администрации конкурса.

Суть инициативы заключается в том, что на улицах Санкт-Петербурга, Нягани, Чебоксар, Архангельска, Тюмени, Омска, Севастополя, Воронежа и Твери размещаются плакаты с QR-кодом. Считав его при помощи смартфонов, участники театрального квеста могут зарегистрироваться на сайте и вступить в игру.

Участники получат возможность посмотреть ролики, в каждом из которых герои спектаклей рассказывают истории и дают задания. Отмечается, что на съёмки роликов для квеста в Санкт-Петербург приехали боле 20 актёров российских театров.

«Мы живем в интересное время, когда не мы идем в театр, а театр идет к нам. Герои спектаклей-номинантов Фестиваля выходят за рампу театральной сцены и отправляются в путешествие по городу», — сказал народный артист России, художественный руководитель Международного Большого Детского Фестиваля Сергей Безруков.

Он добавил, что БДФквест является сегодня «одной из немногих доступных и безопасных форм культурного досуга для детей», в основу которой легли современные технологии и гаджеты, и которая позволяет детям проводить время на свежем воздухе.

«Нет сомнений, что это лучшая альтернатива онлайн, от которого все изрядно устали», — добавил актёр.

БДФквест будет проходить с 1 ноября по 30 ноября 2020. Международный Большой Детский Фестиваль стартовал в октябре 2020, это мультижанровый конкурс, в котором принимают участие профессиональные драматические и музыкальные театры, театры кукол, театры юного зрителя из России, стран СНГ и зарубежья.

В 2020 году МБДФ проходит в онлайн-формате. Организаторы отмечают, что было подано 365 заявок на участие, в результате жюри отобрало 43 спектакля из 25 городов. Победителей конкурса будет определять независимое детско-юношеское жюри.