Лос-Анджелес, США, , 23:33 — REGNUM Звезда фильма «Большой Лебовски» Джефф Бриджес поблагодарил поклонников за поддержку, которую получил после того, как сообщил, что у него диагностировали онкологическое забоелвание. Об этом сообщил портал We Got This Covered.

«Вся эта любовь заразна, как какой-то положительный вирус. Я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы протянули руку в такое время», — написал на своём сайте Бриджес, добавив, что заболевание заставило его ценить свою смертность и непостоянство.

«Я понимаю, что если мне есть чем поделиться, то сейчас самое время», — заявил актёр, опубликовав фотографию, которая показывает, что Бриджес начал проходить химиотерапию.

https://twitter.com/TheJeffBridges/status/1321881998344925184

Напомним, об своём онкологическом заболевании Джефф Бриджес сообщил 20 октября 2020 года. Кроме «Большого Лебовски» он снялся в таких фильмах, как «Сумасшедшее сердце», «Железная хватка», «Любой ценой», «Железный человек» и других.

