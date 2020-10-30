Токио, , 23:04 — REGNUM Sony вскоре начнёт финальный этап переговоров о приобретении компании Crunchyroll. Об этом 30 октября сообщил портал Nikkei Asia.

По имеющейся информации, сумма сделки составит около 100 млрд иен ($957 млн). Редакци портала Kotaku отметила, что если Sony удасться сделать Crunchyroll своей собственностью, компания получит возможность показывать на этой платформе свои аниме-сериалы, что поставит её в этом сегменте рынка на один уровень с Netflix и Hulu.

Компания Crunchyroll была основана в 2006 году, она специализируется на дистрибуции аниме, дорам и манги, ранее получила право эксклюзивной демонстрации продукции студии Kadokawa. По состоянию на сегодня бесплатной частью Crunchyroll пользуется около 70 млн человек, при этом сервис имеет около 3 млн платных подписчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix показала первые кадры из новой экранизации манги «Спригган»