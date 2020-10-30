Москва, , 14:45 — REGNUM Жители России назвали золотым голосом российской эстрады в 2020 году среди певиц Полину Гагарину (12%), приводит результаты исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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На втором месте в рейтинге самых лучших певиц оказалась Алла Пугачева (7%). Третья строчку заняла Валерия (7%).

Среди мужчин — лучших певцов российской эстрады — лидирует Филипп Киркоров (9%). Также в топ — 3 золотых голосов вошли Николай Басков (8%) и Сергей Лазарев (6%).

Опрос проведен 23 октября 2020 года по телефону среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным сервиса «Яндекс.Музыка», самым любимым у российских слушателей музыкальным исполнителем, назван Егор Крид,

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