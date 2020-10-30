Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM 1 ноября, когда отмечается память святого праведного Иоанна Кронштадтского, в Николаевском морском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге состоится освящение четырех монументальных памятников с его образом. Как сообщают организаторы акции — фонды «Под покровом Богородицы» и «Общее дело», освящение проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, после чего монументы будут переданы в дар православным общинам Австралии, США, Абхазии и малой родине святого Иоанна в селе Сура Архангельской области.

Торжественная передача памятников приурочена к 30-летию прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского Русской Православной Церковью (РПЦ) и 100-летию создания Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ).

Цель духовной акции — через художественный образ почитаемый как в России, так и далеко за ее пределами, объединить православных людей из русских анклавов за рубежом.

На мероприятие приглашены видные деятели российской культуры и искусства, а также официальные лица: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Республики Абхазия Аслан Бжания, губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Мероприятие получило поддержку от администрации г. Санкт-Петербург, президента Абхазии. Благословение на акцию получено от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, первоиерарха РПЦЗ митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия, архиепископа Сан-Францисского и Западно-Американского Кирилла. Устроителями мероприятия являются фонд «Под покровом Богородицы», фонд «Общее дело» при поддержке военного отдела Санкт-Петербургской епархии.

Как напоминает Полит.ру, предстоящее освящение памятников Иоанну Кронштадскому в Санкт-Петербурге — продолжение большой акции, которая началась в феврале 2019 года в Воронеже. Тогда фондом «Общее дело» и фондом «Под покровом Богородицы» был открыт и торжественно освящен первый в этой художественной серии памятник святому Иоанну Кронштадскому. Затем в знак объединения РПЦ и РПЦЗ копии памятника святому были установлены в Гамбурге и в Вашингтоне, в Иоанно-Предтеченском соборе Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ).

«Увековечивание памяти о святом Иоанне в Соединённых Штатах — это яркое событие в духовной жизни для всех православных христиан в США», — отметил присутствовавший на мероприятии открытия памятника посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Авторы скульптур вдохновлялись памятником в садике мемориального музея-квартиры отца Иоанна Кронштадтского — отец Иоанн сидит в кресле у себя в квартире, принимая гостей и выполнен в технике бронзового художественного литья. Для создания скульптуры в Воронеже пригласили скульптора Салавата Щербакова, создавшего памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади и памятник Воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве. Скульптура в Вашингтоне была создана в московской мастерской «Артпроект» Дмитрием Кукколосом и представляет собой фигуру Иоанна Кронштадтского в полный рост. Автор работ, освященных в Кронштадте, — известный скульптор Константин Чернявский. Все эти работы — самостоятельные художественные произведения, вдохновленные общей идеей.

Иоанн Кронштадский (1829−1909) — один из самых почитаемых святых XX века, бессеребренник, ещё при жизни прослывший чудотворцем, был канонизирован Русской православной церковью в 1990 году. Через его руки проходили миллионы рублей пожертвований ‑ и очевидцы многократно описывали, как он отдавал конверты с деньгами, совершенно не интересуясь, сколько там лежит. Каждый день он ходил по лачугам и землянкам, утешал одиноких матерей, занимался с их детьми, раздавал все жалованье. А когда деньги заканчивались, мог отдать одежду, сапоги и прийти домой босым. «Кронштадт переполнен неимущим людом. Подвалы и чердаки, наполненные бедняками, представляют явление, не поддающееся описанию, но в них ютятся дети, иногда круглые сироты. И в этих-то смрадных трущобах зачинается их первый детский нравственный рассвет, а порок во всей наготе и дикости является главным, если не единственным их воспитателем», — писал будущий святитель.

Но прожив так около 17 лет, он понял, что сколько денег ни раздает кронштадтской бедноте, это коренным образом не меняет ее материального положения. И отец Иоанн создал «Дом трудолюбия» — целый город, полный кипучей, разносторонней и осмысленной деятельности, где каждый желающий мог получить простую работу, пищу, небольшую плату и ночлег, где были бесплатные школы для бедных, амбулатория, библиотеки, женская богадельня и детские приюты.

Вот одно из описаний встречи с Иоанном Кронштадским его современником: «В Кронштадтский собор я зашел просто от нечего делать. Меня пропустили вперед, благо народу было немного. С первых же слов меня покорила живая вера в пастыре… «Христос посреде нас», воскликнул он, и я почувствовал, что Христос пришел, что мне Его именно нужно, Его близости недоставало для спасения в этой сутолоке жизни. «Со страхом Божиим приступите»… «Со страхом»… Да, стало страшно, а нужно приступить… Нужно. Там жизнь… Я было двинулся к чаше почти инстинктивно, по вспомнил, что нужно «говеть», готовиться, что я не приступал к чаше десятки лет. Я отступил назад и заплакал. После обедни отец Иоанн сам подошел ко мне с вопросом: «Ты несчастен, тебе больно?..» А через два дня я уехал верующим, счастливым, освященным Святыми Тайнами. Подите туда. Там всякий уверует «и возродится».

Причина особого отношения русского народа к святому праведному Иоанну, по словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заключается в силе его слова, веры и в добрых делах, которые тот совершал. Подвижник, считает он, видел упадок нравов, разложение элит, отход от веры тех, кто должен был стоять на ее защите. Его пастырское сердце страдало от созерцания пороков, которые захлестнули общество, и он обличал эти пороки, предупреждая обо всех их опасностях.

Иоанну Кронштадскому принадлежит пророчество: «На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая — по старому образцу, крепкая своею верою во Христа Бога и Святую Троицу; и будет, по завету великого князя Владимира, как единая Церковь…» И действительно катастрофы ХХ век принесли России множество новых мучеников: только на Бутовском полигоне на окраине Москвы за исповедание православной веры было расстреляно около 1000 человек, более 300 из них были признаны святыми. Авторы идеи памятников Иоанну Кронштадскому вдохновляясь в том числе и этим пророчеством святого, стремятся усилить диалог самых разных православных общин во всем мире о вере и о будущем.

Воронеж не случайно стал основателем традиции установления памятников святому Иоанну Кронштадскому по всему миру. Исторически Санкт-Петербург и Воронеж связаны зарождением российского флота. Святитель Митрофан Воронежский благословил императора Петра Первого на создание новой столицы России, вручив ему образ Казанской иконы Божией Матери. А в Кронштадте на южном портале Морского собора имеется большое мозаичное изображение святителя Митрофана Воронежского.

В планах у создателей скульптурных композиций в трех государствах теперь не только дарить паять о святом в разных уголках мира, но и построить храм в честь Иоанна Кронштадского в одной из стран Африки.