Чебоксары, 30 октября 2020, 10:12 — REGNUM В Чувашии сегодня, 30 октября, ушли на каникулы ученики 169 школ, для остальных школьников отдых начнётся 1 ноября. На время каникул приостановят работу и учреждения дополнительного образования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 октября, заявила на заседании оперативного штаба вице-премьер — и.о. министра образования Чувашии Алла Салаева.
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С 30 октября на каникулы ушли учащиеся 169 школ, с 1 ноября каникулы начнутся для детей 244 школ. Учёба возобновится 9 ноября.
Она также рекомендовала родителям и детям «минимально пользоваться общественным транспортом, минимально ходить на мероприятия с массовым пребыванием людей».
Детские сады во время каникул будут работать в обычном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала учебного года в образовательных организациях выявлено 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. На 29 октября выявлено 14 «активных очагов» заражения коронавирусом: в четырёх детских садах, восьми школах и двух средних профессиональных образовательных учреждениях
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