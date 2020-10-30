Чебоксары, , 10:12 — REGNUM В Чувашии сегодня, 30 октября, ушли на каникулы ученики 169 школ, для остальных школьников отдых начнётся 1 ноября. На время каникул приостановят работу и учреждения дополнительного образования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 октября, заявила на заседании оперативного штаба вице-премьер — и.о. министра образования Чувашии Алла Салаева.

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С 30 октября на каникулы ушли учащиеся 169 школ, с 1 ноября каникулы начнутся для детей 244 школ. Учёба возобновится 9 ноября.

«Каникулы должны способствовать снижению заболеваемости. Но это произойдёт только в том случае, если, помимо школьных каникул, будет приостановлена и деятельность кружков. Поэтому мы приняли коллегиальное решение, что на территории образовательных учреждений каникулы объявить и для всех кружков. Кроме этого, на каникулы уходят дворцы творчества, дома творчества.

И прошу глав администраций, чтобы не было никакой путаницы: работа во всех учреждениях дополнительного образования, в домах культуры, школах, спортивные секции, кружки приостановлена на время каникул», — сказала Алла Салаева.

Она также рекомендовала родителям и детям «минимально пользоваться общественным транспортом, минимально ходить на мероприятия с массовым пребыванием людей».

Детские сады во время каникул будут работать в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала учебного года в образовательных организациях выявлено 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. На 29 октября выявлено 14 «активных очагов» заражения коронавирусом: в четырёх детских садах, восьми школах и двух средних профессиональных образовательных учреждениях

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