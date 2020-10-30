Лос-Анджелес, США, , 09:24 — REGNUM Том Холланд выложил в сеть видео с актёром Джейкобом Баталоном, который исполнил роль Неда — лучшего друга Питера Паркера в фильмах про Человека-паука. Кадр из него был опубликован 30 октября на портале Comicbook.

Примечательным является то, что внешний вид Баталона сильно отличается от того, который зрители могли наблюдать в кинокомиксах Marvel. Актёр не только сильно похудел, но и отрастил волосы (на последних фото Баталон был запечатлён с лысой головой). Издание сделало вывод, что Баталон полностью готов к началу съёмок третьего фильма про Человека-паука.

https://twitter.com/updates_sm3/status/1321874257987731456

Ранее стало известно, что Том Холланд приступил к съёмкам картины «Человек-паук 3». До этого он снимался в фильме Uncharted, в основу которого легла популярная серия видеоигр. Последней рабоотой Джейкоба Баталона в кино стала роль в веб-сериале «50 штатов страха» потокового сервиса Quibi.

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