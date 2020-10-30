Лос-Анджелес, США, , 09:08 — REGNUM Режиссёр оригинального кинокомикса «Лига справедливости» Джосс Уидон через своих представителей отверг обвинения актёра Рэя Фишера в расизме. Об этом 30 октября сообщил портал Comicbook.

«Человек, который сделал это заявление, признал, что это было просто то, что он слышал от кого-то еще и принял за истину», — сказал представитель кинематографиста, добавив: в случае проведения расследования будет доказано, что утверждения о проявлениях расизма на съёмочной площадке «Лиги справедливости» являются ложью.

Менеджер Уидона добавил: в создании «Лиги справедливости» участвовало много людей и, кроме самого режиссёра, за цвета финальной версии картины отвечал также старший колорист.

«Этот процесс был еще более усложнен тем фактом, что Зак снимал на пленку, а Джосс снимал на цифру», — сказал представитель кинематографиста.

Ранее Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» роль Киборга, сообщил, что во время съёмок кинокомикса Джосс Уидон вёл себя неподобающе. Он сказал, что режиссёр позволял себе угрозы, насмешки и т. п. в адрес актёров. Фишер заявил: последней каплей для него стало то, что Уидон приказал изменить цвет лица одного актера на этапе постпроизводства, потому что ему не понравился оттенок кожи.

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