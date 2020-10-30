Лос-Анджелес, США, , 08:49 — REGNUM Кинокомпания Universal Pictures выложила в сеть тизер-трейлер будущего фильма ужасов «Хэллоуин убивает» (Halloween Kills). Ролик был опубликован 30 октября на YouTube-канале Universal Pictures.

В начале ролика зрители могут видеть как Майкл Майерс (маньяк в серии фильмов) поднимает свою подгоревшую маску. Поклонникам хоррор-франшизы также показали несколько сцен будущег офильма, в одной из них Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис) выкрикивает имя убийцы.

Ранее актрисаЭнди Мэтичак, исполняющая в новых фильмах «Хэллоуин» роль внучки Лори Строуд, выложила в сеть видео, в котором Джейми Ли Кёртис сидит рядом с ведром с искуственной кровью. Актриса в шутку изобразила странную привязанность к этому ведру.

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