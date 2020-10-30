Нью-Йорк, США, , 06:28 — REGNUM В сеть выложили первый кадр предстоящего сериала Gremlins: Secrets of the Mogwai («Гремлины: Секреты могваев»). Изображение было опубликовано 29 октября в журнале Variety.

Сериал будет приквелом к оригинальной картине, его действие будет происходить в 20-х годах XX века. На этом арте зрители могут видеть молодую версию торговца мистера Сэма Уинга (Кей Люк) и его могвая (гремлина) Гизмо, на улицах Шанхая. В оригинальном фильме Уинг отказался продавать существо изобретателю Ренделлу Пельтцеру (Хойт Экстон). По сюжету мальчик будет изо всех сил заботиться о Гизмо во время преключений.

https://twitter.com/joblocom/status/1321888793725603840

Производством будущего шоу занимается потоковый сервис HBO Max. Оригинальный комедийный фильм ужасов «Гремлины» вышел на экраны в 1984 году, снял его режиссёр Джо Данте по сценарию Криса Коламбуса, в качестве продюсера этого проекта выступил Стивен Спилберг.

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