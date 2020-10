Лос-Анджелес, США, , 05:57 — REGNUM Адам Сэндлер может работать над проектом нового мультфильма из серии «Монстры на каникулах». Об этом 30 октября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на собственные источники.

Информацию журналистам предоставили инсайдеры, которые ранее сообщили ему оказавшиеся правдой сведения о проекте хоррора «Крик 5» и сиквеле «Изгоняющего дьявола». Источники утверждают, что Сэндлер уже начал работать над пятым мультфильмом популярной серии.

Напомним, в анимационных картинах «Монстры на каникулах» Адам Сэндлер озвучивает Дракулу. Он выступил в качестве продюсера проекта оригинального фильма, премьера которого состоялась в сентябре 2012 года. Ожидается, что мультфильм «Монстры на каникулах 4» выйдет в прокат 6 августа 2021 года.

