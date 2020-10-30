Ульяновск, , 05:37 — REGNUM В Ульяновской области занятия в высших учебных заведениях, не требующие использования специального оборудования, переведены в дистанционный формат. Об этом было заявлено на заседании регионального оперативного штаба.

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В рамках совещания было отмечено со ссылкой на решение Совета ректоров вузов Ульяновской области, что физкультура, а также все лекции, семинарские и практические занятия, не требующие работы с оборудованием, переведены в вузах в дистанционный формат.

В традиционном очном режиме продолжаются занятия, на которых требуется использование лабораторного оборудования. Поясняется, что подобные лекции проводятся в малых группах (от 10 до 15 человек), что позволяет сохранять безопасную дистанцию и другие меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, уроки в школах продолжаются в очном формате. Ранее дети уходили на внеплановые каникулы в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ.

Напомним, в Ульяновской области за последние сутки лабораторно подтверждено 206 случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 20 592 человек. Всего в регионе проведено 358 949 лабораторных исследований в отношении 336 306 человек.

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