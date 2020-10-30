Нью-Йорк, США, , 04:47 — REGNUM Потоковый сервис Netflix увеличил стоимость ежемесячной подписки для пользователей США. Информация была опубликована 29 октября на сайте сервиса.

Стоимость подключения по стандартному плану выросла на $1 и составила $13,99. Премиум-план, позволяющий одновременный просмотр на 4 устройствах с качеством Full HD (1080p) и 4K теперь обойдётся жителям США в $17,99 (цена выросла на $2). Стоимость базового тарифа осталасть неизменной — $8,99.

Стоит отметить, что в России Netflix пока не изменил стоимость подключения по тарифам. За базовый вариант пользователям нужно платить 599 рублей в месяц, за стандартный — 799. Стоимость варианта «Премиум Ultra HD» составляет 999 рублей.

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