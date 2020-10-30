Тегеран, , 10:20 — REGNUM Иранский анимационный фильм «Осенние, весенние ветры и два голубя» Садега Джавади примет участие в 63-м Лейпцигском кинофестивале DOK в Германии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сюжет фильма повествует о маленькой девочке, которая ждет, когда придет родной человек. Голубь передает ей послание об этом человеке, который дрейфует на своём корабле в открытом море. Голубь, однако, не дожидается прихода весны и самостоятельно начинает поиски.

По словам Джавади, «Осенние, весенние ветры и два голубя» основаны на книге Ахмада Резы Ахмади, представляя лирический абстрактный мир, наполненный горем и разочарованием.

Анимационный фильм также принял участие в 49-м фестивале современного кино в Монреале (Канада).

DOK Leipzig — один из старейших кинофестивалей мира, который ежегодно проходит в Германии. Международный фестиваль документального и анимационного кино, основанный в 1955 году, стал первым независимым кинофестивалем в Восточной Германии.