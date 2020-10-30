Тегеран, , 10:21 — REGNUM 29 октября заместитель министра науки Ирана объявил о готовности страны сотрудничать с Китаем в сфере развития высшего образования. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По словам заместителя министра науки по международным делам Хоссейна Салара Амоли, Иран намерен расширить сотрудничество с Китаем в области развития человеческих ресурсов, искусственного интеллекта, наукоемких компаний и инновационного бизнеса.

«Китай является целевой страной для развития сотрудничества в этих сферах», — отметил чиновник. По его словам, в настоящее время 1600 иранских студентов, в основном получающих степень доктора, находятся в Китае. «В Иране также учатся 300 китайских студентов», — сообщил Амоли.

Иранский чиновник выразил удовлетворение тем, что недавно основанный в Иране китайский исследовательский центр продолжает свою деятельность на персидском и китайском языках.

Иранский университет имени Алламеха Табатабаи в Тегеране создал первый в стране Центр изучения Китая в апреле 2019 года в сотрудничестве с китайским Шанхайским международным исследовательским университетом. Центр призван служить площадкой для межкультурного диалога.