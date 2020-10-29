Москва, 29 октября 2020, 19:36 — REGNUM При поддержке партия «Единая Россия» в режиме онлайн пройдет концерт памяти скрипача Дмитрия Когана.
Трансляция концерта начнется в 12:00 31 октября и будет доступна на сайте партии «Единая Россия» и на сайте телеканала «Культура».
Напомним, в 2013 году партия «Единая Россия» и Дмитрий Коган запустили уникальный благотворительный проект — «Время высокой музыки». Заслуженный артист дал около 70 бесплатных концертов в течение двух лет для учащихся музыкальных школ, их педагогов, врачей, представителей общественных организаций.
В рамках проекта в музыкальные школы страны было направлено около 25 тысяч CD-дисков «Время высокой музыки» с записями признанных шедевров мировой классической музыки в исполнении Дмитрия Когана. Это был уникальный, не имеющий аналогов проект.
В онлайн-концерте выступят камерный оркестр «Московская камерата», пианисты Владимир Свердлов-Ашкенази и Александр Гиндин, молодые талантливые скрипачи Тимофей и Матвей Блюмины и другие.
Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Владимир Васильев отметил, что Дмитрий Коган был не просто выдающимся скрипачом, и представителем знаменитой музыкальной династии.