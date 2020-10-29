Москва, , 19:36 — REGNUM При поддержке партия «Единая Россия» в режиме онлайн пройдет концерт памяти скрипача Дмитрия Когана.

Трансляция концерта начнется в 12:00 31 октября и будет доступна на сайте партии «Единая Россия» и на сайте телеканала «Культура».

Напомним, в 2013 году партия «Единая Россия» и Дмитрий Коган запустили уникальный благотворительный проект — «Время высокой музыки». Заслуженный артист дал около 70 бесплатных концертов в течение двух лет для учащихся музыкальных школ, их педагогов, врачей, представителей общественных организаций.

В рамках проекта в музыкальные школы страны было направлено около 25 тысяч CD-дисков «Время высокой музыки» с записями признанных шедевров мировой классической музыки в исполнении Дмитрия Когана. Это был уникальный, не имеющий аналогов проект.

В онлайн-концерте выступят камерный оркестр «Московская камерата», пианисты Владимир Свердлов-Ашкенази и Александр Гиндин, молодые талантливые скрипачи Тимофей и Матвей Блюмины и другие.

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Владимир Васильев отметил, что Дмитрий Коган был не просто выдающимся скрипачом, и представителем знаменитой музыкальной династии.

«Он был в первую очередь человеком с огромным сердцем, который умел помогать людям, и особенно — талантливым детям. Стремился сделать окружающий мир лучше, прекраснее, наполнить его музыкой, которую он так любил. И делал это искренне, от всей души. Вы знаете, что много времени, сил, средств он посвящал благотворительности, общественной и просветительской работе. Помогал начинающим талантам, музыкальным школам и училищам, учредил Фонд поддержки уникальных культурных проектов», — подчеркнул Владимир Васильев.