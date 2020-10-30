Москва, , 07:20 — REGNUM Столичные парки подготовили онлайн-программу для ежегодной акции «Ночь искусств». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В 2020 году акция пойдёт в ночь с 3 на 4 ноября. Парки, подведомственные столичному департаменту культуры, подготовили специальную программу. В частности, для зрителей организованы онлайн-лекции, экскурсии и мастер-классы. Видеозаписи опубликуют 3 ноября на страницах парков в социальных сетях.

«В рамках «Ночи искусств» свою программу представят городские парки. Они приглашают всех желающих на онлайн-экскурсии, лекции, познавательные викторины и творческие мастер-классы», — сообщила Сергунина.

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